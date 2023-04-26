'Это боль моего сердца': Нино Катамадзе рассказала о помощи для Украины, отношении сына к войне и планах на поездку в Крым. Эксклюзивное интервью

Знаменитая грузинская певица Нино Катамадзе, которая долгие годы жила и работала в Украине, а сейчас активно поддерживает наше государство в войне с Россией, 28 и 29 апреля выступит в Киеве. Два благотворительных концерта состоятся в КВЦ "Парковый" в 19:00. Артистка порадует публику старыми любимыми хитами, а также споет новые композиции. Все они – грузинские, а единственная песня, которую звезда исполняет на неродном языке – это украинские "Чорнобривці".

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В преддверии выступлений Катамадзе пообщалась с OBOZREVATEL. В эксклюзивном интервью она рассказала о работе своего фонда, который помогает украинцам, о сыне и его отношении к войне, а также поделилась планами на поездку в ныне аннексированный Крым, где певица не была с 2014 года.

– В Грузии также была война с Россией, и часть территории вашей страны до сих пор оккупирована. Люди в Грузии поддерживают Украину, а власть – нет. Почему, по-вашему, так происходит?

– Я могу лично говорить только за свой народ, к которому я отношусь сама. Я не общаюсь с властью и мне не хочется комментировать ее поступки. Я могу прокомментировать только так. Если ты не поддерживаешь страну, которая защищается, и не поддерживаешь народ, который борется против убийства своих детей, матерей, бабушек, дедушек, чьи дома, школы и больницы бомбят, это значит, что ты на стороне зла.

– Объясняете ли вы своему сыну то, что происходит в мире? И как он реагирует на происходящее в Украине?

– Конечно, объясняю. Наша крестная – украинка, Светлана Куклич. Мы целый год ждали пока наша крестная приедет к нам в Грузию. И были рады, когда она наконец-то приехала. Каждый день напоминает мне об Украине. Везде развеваются украинские флаги, мы знаем все новости. Мы сами собираем деньги в Фонде для украинских детей. Мы многое делаем для того, чтобы помочь. Николоз все понимает и принимает близко к сердцу, потому что он много раз был в Киеве. Так что для нас это немаловажная тема.

– Когда вы впервые приехали в Украину после 24 февраля, почувствовали ли лично для себя какие-либо изменения? Что больше всего удивило, поразило или испугало?

– У меня не было впечатлений. Это было не впечатление, это была боль сердца. Для меня Украина это не только место, в которое хочется просто приехать и поддержать. Я люблю эту страну! Я люблю ее из-за тех людей, которых люблю. Люблю моего Мишу Бондаренко, являющегося моим партнером уже более 15 лет. Он организовывал все мои концерты в Киеве, Украине. И во всех городах, которые сейчас бомбят, я была и пела. Я знаю лично эти города и людей, которые жили там и которым пришлось бежать оттуда. И знаю тех, кто остался и исчез, и я не знаю, что с ними. У меня очень много знакомых и любимых людей в Украине, которым я часто звоню. Я изо всех сил стараюсь их поддерживать. Потому это не просто любовь. Это не просто интерес к стране, где происходит ужасная история. Это люди, которых я люблю и люди, которые показали Украину и показали, за что ее можно любить.

– Расскажите о вашем фонде. Как возникла идея его создать? Чем занимаетесь сейчас? Какие результаты?

– Мы знали, что нам необходимо создать Фонд. Я назвала его Фонд Нино Катамадзе, чтобы украинцы, приезжающие в Грузию, быстро его находили и не чувствовали себя одинокими здесь. 28 марта нашему Фонду исполнился 1 год. Мы создали его через месяц после начала войны. До этого мы волонтерили, но для того чтобы мы могли официально проводить финансовые операции, для покупки лекарств, оплаты операций и т.д., необходимо было создать Фонд. И мы это сделали. Сейчас мы поддерживаем 80 детей, они приходят к нам обязательно в субботу-воскресенье, кроме того, в будни мы тоже стараемся организовывать разные активности. А каждые выходные мы занимаемся арт-терапией, рисуем, лепим, изучаем архитектуру. В какой-то степени мы стараемся построить свою Украину здесь.

У нас работают несколько работников, украинцы и грузины. Мы видим, что детям очень интересно, и у нас уже есть очень хорошие результаты. Были дети, которые не разговаривали, когда пришли к нам, а сейчас поют, танцуют, рисуют, рады приходить к нам. Также параллельно занимаюсь сбором денег для Unbroken – реабилитационного центра во Львове. Они оказывают очень многое, оказывают медицинскую помощь, помогают с протезами пострадавшим. Помогаем, как можем собрать деньги. Я посол этого проекта в Грузии. Пытаюсь, чтобы в Грузии о нем знал каждый.

– Ваш последний альбом "ЙЕЛОУ" – Желтый. С чем у вас ассоциируется желтый цвет?

– Желтый – сложный цвет. С ним нелегко. Желтый – цвет солнца для меня. Возможно, для кого-то это что-то другое. Для меня же – цвет солнца. Солнце очень сильное, очень жаркое и с ним нужно быть очень осторожным. Нужно знать, как с ним обращаться, чтобы тебя не сожгло. Потому этот цвет интересен. Надеюсь, скоро будет у меня новый альбом. Ищу возможности духовной и душевной, уехать и записать.

– Приедете ли вы в Крым после освобождения?

– Приеду ли я? Я не была в Крыму после 2014 года и после освобождения я буду там, с удовольствием.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Нино Катамадзе высказалась о россиянах, массово бегущих в Грузию после объявления частичной мобилизации в РФ. Знаменитости эта ситуация кажется абсурдной, поскольку граждане страны-агрессора буквально просят помощи у народа, чьи земли в свое время Россия оккупировала жестоким, кровопролитным путем.

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