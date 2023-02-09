''Буду петь частушки о фашистах'': Александр Морозов из ''Кривого зеркала'' собрался на Донбасс

Российский юморист и клоун по специальности Александр Морозов заявил, что готов ехать во временно оккупированный Россией Донецк, чтобы развлекать мирное население. Украинцев в оккупации артист решил "смешить" частушками о фашистах в образе Пчелки из "Кривого зеркала".

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Россиянин хотел бы приехать и к захватчикам, но его не пускают в зону активных боевых действий. На это пропагандист пожаловался российским СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Морозов считает, что жителям Донбасса очень помогут его юмористические сценки и шутки об Украине. Он заверил, что уже "на чемоданах" и ждет разрешения, чтобы с большой командой приехать в Донецк.

"У меня большой репертуар. Будем и юморить, и будем петь. У меня очень много песен, может, и не патриотических в нашем понимании, но душеподъемных – точно. Репертуар я несколько обновил. Например, придумал для своей знаменитой Пчелки несколько четверостиший о фашистах, их буду исполнять", – рассказал пропагандистам клоун.

Одним из таких авторских произведений артист даже поделился с собеседниками. В нем "прекрасно" все: рифма, содержание и юмор.

"Фашисты приходили:

хотели мед отнять!

Но мы их победили,

фашисты и ушли", – спел Морозов.

В заключение россиянин добавил, что жителям Донецкой области крайне нужен юмор, чтобы пережить сложный период, но он надеется со временем попасть еще и на передовую к оккупантам.

Ранее OBOZREVATEL писал, что актриса Яна Поплавская, известная по роли Красной Шапочки в одноименном советском фильме, рассказала, что ее сын Клим уже отправился воевать в Украину. До этого оккупант несколько месяцев проходил обучение в Чечне.

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