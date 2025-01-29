'Будет беседа': актриса Елена Лавренюк отреагировала на видео своей дочери под российские песни

Украинская актриса Елена Лавренюк, которая сыграла главную роль в сериале "Кофе с кардамоном", прокомментировала контент с треками артистов из РФ, что иногда появляется в соцсетях одной из ее дочерей. По словам 39-летней знаменитости, старшая наследница Полина давно отказалась от общения с русскоговорящими людьми, однако с младшей – Зоей ей постоянно приходится проводить беседы на эту тему. Более того, она даже не догадывалась, что девушка слушает исполнителей из страны-агрессора, ведь не может контролировать ее личные аккаунты.

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Об этом актриса рассказала в комментарии для проекта "Тур зірками". Дополнительно артистка отметила: хотя ее дочери учатся в Лондоне, свое будущее видят в Украине.

"Моя старшая дочь отказалась от общения с теми, кто разговаривает на русском языке, и она сознательно пришла к этому решению. Меня это очень радовало, потому что было много разговоров на эту тему. Младшая дочь – она меньше, и мне еще нужно проводить с ней много разговоров. Она иногда не понимает, говорит: "Ну это же украинские исполнители, они поют на русском". Я отвечаю: "Нет, так не может быть", – высказалась актриса.

Как призналась Елена Лавренюк, узнать о том, что Зоя публикует видео под российские композиции, включая путиниста Тимати, стало для нее настоящей неожиданностью. Дело в том, что девушка ограничила доступ звездной мамы к соцсетям, поэтому она не может контролировать публикуемый ею контент.

"Я скажу откровенно – она меня заблокировала на своей странице. Я не вижу ее постов. Мне фаны присылают фото, которые она выкладывает. Поэтому спасибо, что вы мне сказали. Это будет беседа сегодня на вечер", – добавила актриса.

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