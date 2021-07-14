Бритни Спирс засветила грудь в стильной рубашке. Фото
Американская певица Бритни Спирс поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором продемонстрировала стильный образ. При этом исполнительница засветила свою пышную грудь.
Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадр и засыпали звезду комплиментами.
Спирс позировала на камеру в модной белой рубашке, которую завязала впереди, а из-под нее виднелась упругая грудь певицы. Свой лук знаменитость дополнила аксессуарами в виде ожерелья на шее.
Кроме того, исполнительница распустила волосы и сделала укладку, а также предпочла макияж с акцентом на глаза.
Пользователям сети понравился аутфит Спирс. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.
"Боже мой, ты выглядишь потрясающе. Твои волосы великолепные," "Красивая", "Выглядишь замечательно", "Очень красиво", – пишут люди.
Коротко о знаменитости:
Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская певица Бритни Спирс удивила поклонников новым снимком, на котором позировала обнаженной. Она была запечатлена в ванной комнате и стояла спиной к камере.