Бритни Спирс засветила грудь в стильной рубашке. Фото

Американская певица Бритни Спирс поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором продемонстрировала стильный образ. При этом исполнительница засветила свою пышную грудь.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадр и засыпали звезду комплиментами.

Спирс позировала на камеру в модной белой рубашке, которую завязала впереди, а из-под нее виднелась упругая грудь певицы. Свой лук знаменитость дополнила аксессуарами в виде ожерелья на шее.

Кроме того, исполнительница распустила волосы и сделала укладку, а также предпочла макияж с акцентом на глаза.

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Пользователям сети понравился аутфит Спирс. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Боже мой, ты выглядишь потрясающе. Твои волосы великолепные," "Красивая", "Выглядишь замечательно", "Очень красиво", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская певица Бритни Спирс удивила поклонников новым снимком, на котором позировала обнаженной. Она была запечатлена в ванной комнате и стояла спиной к камере.