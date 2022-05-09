Бритни Спирс выбрала дату своей свадьбы и показала фату

Американская певица Бритни Спирс, объявившая о своей третьей беременности, поделилась со своими фанатами частью будущего наряда невесты. Звезда также определилась с датой свадьбы со своим любимым 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари.

"Представляю вам Венди. И да, это фата к моему свадебному платью", – написала Спирс в своем Instagram, опубликовав фотографию с кошкой, которая устроилась на элементе наряда невесты.

В свою очередь Асгари на своей странице в Instagram обнародовал сторис, в котором указал, что пара определилась с датой свадьбы, однако не будет сообщать о ней широкой публике.

Видео дня

"Большой день определен. Но никто не будет знать до дня после него", – указал мужчина.

Напомним, несколько раньше Бритни Спирс заявила о своей третьей беременности. 40-летняя звезда скоро родит от своего возлюбленного, который пообещал ответственно относиться к воспитанию будущего малыша.

Как сообщал OBOZREVATEL, отношения влюбленных начались в 2016 году, когда Спирс была на попечении своего отца. Больше о женихе певице можно прочитать здесь.