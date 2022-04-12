Бритни Спирс в третий раз станет мамой: певица заявила о своей беременности

Американская певица Бритни Спирс объявила о своей третьей беременности. 40-летняя звезда скоро родит малыша от своего любимого, 27-летнего фитнес-тренера Сэма Асгари.

Как известно, исполнительница уже воспитывает двух сыновей – 16-летнего Шона и 15-летнего Джеймса от предыдущего брака. Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Спирс объяснила, что в течение последней поездки на отдых ее сопровождал бешеный аппетит, поэтому Сэм Асгари даже не сразу поверил в ее беременность.

"Я так похудела, чтобы отправиться в путешествие на Мауи, но потом снова набрала вес. Я подумала: "Боже, что случилось с моим животом?" Мой муж сказал: "Нет, ты беременна едой, дурочка", – говорится в сообщении.

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Певица рассказала, что сделала тест на беременность и подтвердила свои догадки. Она отметила, что проведет третью беременность подальше от глаз поклонников и папарацци.

"У меня будет ребенок. Через 4 дня мой живот еще увеличился. Он растет! Если там двое, я могу просто потерять их. Я, очевидно, не буду так часто выходить из дома из-за того, что папарацци будут зарабатывать на мне свои деньги, как они, к сожалению, уже делали", – написала звезда.

Также она призналась, что волнуется из-за своего эмоционального состояния. Дело в том, что во время предыдущей беременности Спирс пережила депрессию, о которой никому не говорила, потому что так было принято в обществе.

"Это тяжело, потому что, когда я была беременна, у меня была депрессия. Женщины редко об этом говорят. Но на этот раз я буду заниматься йогой каждый день. И буду распространять много радости и любви", – закончила звезда.

Напомним, что осенью 2021 года Бритни Спирс объявила, что ее избранник предложил певице выйти за него замуж. Звезда показала роскошное кольцо и отправилась в романтическое путешествие с женихом.

Как сообщал OBOZREVATEL, отношения влюбленных начались в 2016 году, когда Спирс была на попечении своего отца. Больше о женихе певицы можно прочитать здесь.