Бритни Спирс в кружевном топе показала новый танец. Видео

Известная американская певица и актриса Бритни Спирс поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала фигуру в откровенном наряде. Так, артистка в очередной раз показала необычный танец.

Соответствующее видео звезда разместила на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили танец певицы и засыпали ее комментариями.

Так, Спирс появилась в кружевном коротком топе черного цвета и темных шортах. Таким образом она похвасталась своим подтянутым животом на камеру. Кроме того, певица распустила волосы и сделала насыщенный макияж с акцентом на глаза.

Видео дня

Пользователи сети не перестают удивляться необычным видео Спирс, поэтому они оставили множество комментариев под публикацией.

"Это не совсем похоже на Бритни, я устал на это смотреть", "Королева вращения на месте", "Ты хорошо выглядишь! Не будь так строга с собой, ты потрясающая", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная американская певица и актриса Бритни Спирс в очередной раз поделилась с поклонниками роликом, на котором продемонстрировала новый танец. Знаменитость была одета в короткие шорты и топ.