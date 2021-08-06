Бритни Спирс станцевала в пиджаке на голое тело и похвасталась новой покупкой. Видео

Американская певица Бритни Спирс удивила поклонников новым роликом, в котором позировала в пиджаке на голое тело и на каблуках. Однако перед эффектным появлением звезда решила рассказать о своем первом в жизни iPad.

Соответствующее видео исполнительница выложила в профиле в Instagram. Можно заметить, как в конце ролика она в полуобнаженном виде сделала несколько загадочных движений (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Могла ли я сделать это, если бы была пьяна?", – прокомментировала свой танец Бритни.

Видео дня

"Ребята, у меня отличные новости. Сегодня получила свой первый iPad. Я так рада! Это просто грандиозный день. У меня всегда был маленький телефон, но теперь iPad в моих руках, и я чувствую, что моя жизнь меняется, пока мы говорим. Я так взволнована. Вперед!", – сказала артистка о новом приобретении.

Поклонники в комментариях под публикацией предположили, что ранее опекуны не разрешали ей пользоваться гаджетами.

Отметим, после череды громких заявлений в суде и смены адвоката в жизни звезды начались изменения. Она стала вести себя более раскованно и откровенно рассказывает поклонникам о своей жизни.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бритни Спирс показала голое фото в ванной. Волосы она убрала вперед, а на шее у нее виднелась аккуратная цепочка. Фанаты не узнали звезду на опубликованном фото и предположили, что на нем позирует другой человек.