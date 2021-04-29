Бритни Спирс показала фигуру в ярком бикини. Видео

Известная американская певица 39-летняя Бритни Спирс удивила своих поклонников новым видео, в котором продемонстрировала формы в ярких купальниках.

Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Артистка отметила, что для поддержки фигуры она много бегает и пытается правильно питаться.

По словам Спирс, она также начала заниматься боксом, чтобы быть под стать своему возлюбленному Сэму Асгари.

"Мне нужно прийти в форму, учитывая то, что у моего парня очень горячее тело", – написала певица.

Так, сначала в кадре Спирс появилась в оранжевом бикини с вырезом в области груди, солнцезащитных очках и туфлях на каблуках коричневого цвета. Затем звезда переоделась в розовый купальник.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись".

Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 39-летняя Бритни Спирс показала, как выглядит без фотошопа. Она опубликовала два фото, одно из которых обработала с помощью приложения, а на другом предстала с истинным лицом.