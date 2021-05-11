Бритни Спирс показала дерзкий танец в леопардовом наряде. Фото и видео

Известная американская певица 39-летняя Бритни Спирс поделилась с поклонниками кадрами, на которых продемонстрировала фигуру в облегающем комбинезоне с леопардовым принтом.

В таком необычном наряде знаменитость решила станцевать на камеру. Соответствующее видео и снимки Спирс опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в новом ролике певица изобразила несколько дерзких поз в пикантном образе. Свой лук звезда дополнила черными босоножками на длинной шпильке.

"Мисс киса любит кусаться... Будьте осторожны, дамы и господа", – подписала кадры исполнительница.

Пользователи сети оценили новый ролик Спирс и оставили множество комментариев под публикацией.

"Этот наряд великолепный", "Это наша девочка!", "Такая прекрасная", "Настоящая королева", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись".

Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Напомним, ранее Бритни Спирс удивила своих поклонников видео, в котором продемонстрировала формы в ярких купальниках. Артистка отметила, что для поддержки фигуры она много бегает и пытается правильно питаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, 39-летняя Бритни Спирс показала, как выглядит без фотошопа. Она опубликовала два фото, одно из которых обработала с помощью приложения, а на другом предстала с истинным лицом.