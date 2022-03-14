Британский певец Том Оделл спел для украинских беженцев на вокзале Бухареста. Видео

Катерина Малай
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Британский певец Том Оделл спел для украинских беженцев на вокзале Бухареста. Видео
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Всемирно известный британский певец Том Оделл спел для украинских беженцев на вокзале Бухареста в поддержку Украины против российских захватчиков. Он исполнил свою чувственную песню Another love, сыграв на синтезаторе.

Своеобразный концерт артиста слушали десятки людей с напечатанными на листах флагами Украины. С видео можно ознакомиться на его Instagram-странице (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сам певец был одет в белую футболку с принтом в виде желто-голубого сердца. Таким образом, он хотел поддержать и вдохновить украинцев, которые вынуждены были поездом приехать в Румынию, скрываясь от оккупантов из Российской Федерации.

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"Вчера я имел честь петь песню Another Love на вокзале Бухареста в компании многих украинских беженцев. Тысячи украинцев, спасающихся от войны, проезжают через этот вокзал ежедневно, и многие находятся в пути уже 3 дня без отдыха, лишенные своих домов, имущества, работы и семей. Их мир невероятно перевернулся. В основном это женщины, дети и пожилые люди, но лучшее во у всех них – это их сила духа. Она грозная. Они грозные", – говорится в подписи.

Отметим, что Том Оделл уже не в первый раз публично поддерживает Украину. В частности, в одном из своих постов в TikTok, он выразил восхищение украинцами и пообещал приехать, когда война закончится.

Также днем ранее в Бухаресте прошел полноценный концерт британца, который он посвятил украинцам. Звезда выступила под флагом Украины, а из зала ему подпевали зрители.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский музыкант Стинг с супругой собрали и передали для украинцев гуманитарную помощь. Кроме этого, пара пожертвовала беженцам деньги, однако не объявила точную сумму.

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Британский певец Том Оделл спел для украинских беженцев на вокзале Бухареста. Видео
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