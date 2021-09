Британский музыкант попал в скандал из-за прививки от COVID-19: выступил против антивакцинаторов

Британский музыкант Рики Уилсон во время концерта перечислил названия вакцин от коронавируса, а затем попросил фанатов аплодировать, если они привились одним из препаратов. Из-за этого в сети разгорелся скандал.

Появились кадры, на которых слышно, как музыкант говорит: "Давайте сделаем это для антивакцинаторов", и поклонники поддержали его. Соответствующий ролик опубликовали на странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Уилсон перечислил несколько производителей вакцин против COVID-19, в том числе Pfizer, Moderna и AstraZeneca. После он попросил гостей концерта поаплодировать, если они привились одним из препаратов.

Ведущая Джиллиан Маккейт раскритиковала знаменитость за такие действия. А многие другие пользователи сети обвинили певца в "поощрении дискриминации".

"Это самая депрессивная сцена с манипуляциями, которую я когда-либо видела в музыкальном мире. Сколько ему заплатили, чтобы он стал наркобароном? Продвигая сегрегацию и поощряя издевательства", – высказалась ведущая.

В результате сам музыкант Уилсон ответил на обвинения Маккейт. На своей странице в Twitter он написал:

"Я верю в то, во что верю. Вы используете свое влияние каждый божий день, чтобы поделиться тем, во что верите, а я делаю это один раз, и вы называете меня манипулятором? Пожалуйста, оставьте меня в покое в будущем", – подчеркнул знаменитость.

