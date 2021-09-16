'Можно стать импотентом': Ники Минаж выступила против вакцинации

Популярная американская рэперша Ники Минаж попала в скандал, связанный с вакцинацией от COVID-19. Знаменитость написала в сети историю о друге своего кузена, который якобы после того, как получил вакцину, стал импотентом.

Соответствующую историю она опубликовала на личной странице в Twitter. После публикации поста на звезду обрушилась волна негативной реакции со стороны поклонников и медицинских работников.

"Мой кузен на Тринидаде (остров, – Ред.) не получит вакцину, потому что его друг получил ее и стал импотентом – яички распухли. Другу оставалось несколько недель до свадьбы, а теперь девушка отменила свадьбу", – написала Минаж.

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В комментариях под постом многие стали писать о том, что это может быть связано с другими заболеваниями.

"Поговорите с настоящими опытными врачами и учеными вместо того, чтобы делать выводы", "Вероятно, друг вашего кузена подхватил другое заболевание", "Вы достаточно известная, для того, чтобы вам позвонили ученые и ответили на вопросы, но вы решили сделать это", "Интересно, что девушка решила уйти от него из-за опухших яичек, и он смело решил обвинить в этом вакцину, а не, скажем, рак", – пишут люди.

Один из медицинских работников Англии Крис Уитти ответил на пресс-конференции, посвященной COVID, что "существует ряд мифов, которые витают в воздухе, некоторые из которых явно смехотворны, а некоторые явно созданы для того, чтобы напугать".

Министр здравоохранения Тринидада и Тобаго доктор Терренс Дейалсингх заявил, что никаких сообщений о побочных эффектах нет.

Вскоре Ники Минаж стала утверждать, что ее пригласили в Белый дом, чтобы обсудить работу вакцинации и ответить на ряд вопросов.

"Белый дом пригласил меня, и я думаю, что это шаг в правильном направлении. Да, я пойду и буду одета во все розовое, как" Блондинка в законе ", чтобы они знали, что я серьезно. Я буду задавать вопросы от имени людей, которых высмеивают за то, что они просто люди", - написала она.

Однако администрация президента Джо Байдена опровергла это заявление, сказав, что предложили ей поговорить только по телефону с одним из медиков.

"Как и другие, мы предложили позвонить Ники Минаж одному из наших врачей, чтобы ответить на ее вопросы о безопасности и эффективности вакцины", – говорит чиновник.

Отметим, что сама Ники Минаж вероятнее всего сделает прививку, чтобы отправиться в тур. Она порекомендовала сделать уколы только тем, кто хочет сохранить работу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 38-летняя Ники Минаж поделилась с поклонниками пикантными снимками, на которых продемонстрировала свою грудь.