Британка похудела на 90 килограммов и теперь собирает деньги для удаления 7 кг лишней кожи. Фото

Жительница Британии Джесс Гулд сбросила 90 килограммов и сейчас весит 60. Однако у нее появилась новая проблема – обвисшая кожа. 29-летняя девушка мечтает избавиться от нее и собирает деньги на операцию. Она просит неравнодушных о пожертвовании.

Как пишет Daily Star, у Гулд осталось семь килограммов "качающейся" кожи, для удаления которой необходимо 42 тысячи долларов. Много лет она употребляла нездоровую пищу. Но привести себя в форму решила после того, как услышала диагноз фибромиалгия – хроническое заболевание, вызывающее боль во всем теле. Кроме того, ее легкие сдавливались под собственным весом.

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Таким образом Гулд прибегла к специальным упражнениям на ножной педали и диете с низким содержанием жиров, променяв шоколад, пиццу и колу на овощи, рис и тосты. Ей удалось сбросить 90 кг всего за один год.

"Я все еще считаю, что у меня в значительной степени избыточный вес из-за кожи, и это меня расстраивает. Я думала срезать кожу с себя. В какой-то момент я была практически прикована к постели и не могла поднять голову, но продолжала работать на тренажерах для рук и ног. Это была действительно тяжелая работа", – сказала британка.

По словам Гулд, кожа может вывести ее из равновесия, так как раскачивается во время ходьбы. Поэтому девушка носит корректирующее белье, которое причиняет ей боль.

"Причина, по которой я набрала вес, заключалась в оскорбительных отношениях. Я хочу показать людям в подобных ситуациях, что можно изменить свою жизнь. Мне просто нужно немного помощи", – заключила британка.

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