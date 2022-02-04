Британка похудела на 90 килограммов и теперь собирает деньги для удаления 7 кг лишней кожи. Фото

Ульяна Виноградова
Люди
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Британка похудела на 90 килограммов и теперь собирает деньги для удаления 7 кг лишней кожи. Фото

Жительница Британии Джесс Гулд сбросила 90 килограммов и сейчас весит 60. Однако у нее появилась новая проблема – обвисшая кожа. 29-летняя девушка мечтает избавиться от нее и собирает деньги на операцию. Она просит неравнодушных о пожертвовании.

Как пишет Daily Star, у Гулд осталось семь килограммов "качающейся" кожи, для удаления которой необходимо 42 тысячи долларов. Много лет она употребляла нездоровую пищу. Но привести себя в форму решила после того, как услышала диагноз фибромиалгия – хроническое заболевание, вызывающее боль во всем теле. Кроме того, ее легкие сдавливались под собственным весом.

Джесс Гулд хочет "срезать" с себя кожу.
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Таким образом Гулд прибегла к специальным упражнениям на ножной педали и диете с низким содержанием жиров, променяв шоколад, пиццу и колу на овощи, рис и тосты. Ей удалось сбросить 90 кг всего за один год.

Джесс Гулд весила 150 кг.

"Я все еще считаю, что у меня в значительной степени избыточный вес из-за кожи, и это меня расстраивает. Я думала срезать кожу с себя. В какой-то момент я была практически прикована к постели и не могла поднять голову, но продолжала работать на тренажерах для рук и ног. Это была действительно тяжелая работа", – сказала британка.

Джесс Гулд похудела на 90 кг.

По словам Гулд, кожа может вывести ее из равновесия, так как раскачивается во время ходьбы. Поэтому девушка носит корректирующее белье, которое причиняет ей боль.

"Причина, по которой я набрала вес, заключалась в оскорбительных отношениях. Я хочу показать людям в подобных ситуациях, что можно изменить свою жизнь. Мне просто нужно немного помощи", – заключила британка.

Джесс Гулд сложно передвигаться из-за обвисшей кожи.

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