Британка похудела на 111 кг без операций, но теперь не может спокойно жить с 'животом до колен'

29-летняя Штеффи Доббс из Британии была очень подавлена из-за своего веса и даже пропустила свадьбу брата. Но она сбросила 111 кг, похудев наполовину. А теперь собирает 8000 долларов на операцию по подтяжке 17 кг дряблой кожи вокруг живота.

Как пишет Daily Mail, Доббс кардинально изменила свой рацион. Ранее она питалась только на ужин, который состоял из кебаба и пиццы или карри в микроволновке, а также очень часто устраивала перекусы. Британка не представляла свою жизнь без свиного пирога, чипсов, ежедневно употребляла по три плитки шоколада и большие торты, запивая все это газировкой.

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Похудеть ей удалось без хирургических вмешательств благодаря правильному рациону питания. Так, она ввела на завтрак одно вареное яйцо и один ломтик коричневого тоста. На обед употребляет один бутерброд, фрукты и обезжиренный йогурт. А ужинала салатами, пастушим пирогом или пастой. Перекусы Доббс устраивает исключительно за счет фруктов или обезжиренного йогурта.

"Кожа ежедневно влияет на мою жизнь. Я ненавижу это. Если бы у меня этого не было, я была бы намного увереннее в себе. У меня фартук с полным животом, который свисает почти до колен. Я до сих пор не позволю моему жениху увидеть меня голой, и всегда покупаю одежду, которая намного больше меня, просто чтобы прикрыть живот", – поделилась британка.

Раньше она переживала из-за своего веса и пряталась дома. Но женщина восстановила подвижность, когда однажды решилась похудеть и заставила себя проснуться пораньше, приготовить завтрак и попробовать сидячие упражнения, которые нашла на YouTube. Вскоре она перешла на беговую дорожку.

"Затем, когда с меня начал падать вес, я смогла убраться в доме и больше двигаться", – говорит Доббс.

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