Британка, которая не могла пройти через турникет, похудела почти на 75 кг. Как ей это удалось

Британка Эми Вуллискрофт ранее была настолько толстой, что не могла пройти через турникет. Но она сбросила половину веса. Превосходного результата женщина достигла благодаря новой диете.

Как пишет Mirror, долгие годы Вуллискрофт ненавидела свой внешний вид и переживала по поводу того случая. В итоге ей помог шестилетний сын, который стал стимулом для матери.

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"Кто-то увидел, как я борюсь, и крикнул, что они откроют ворота, что было очень неловко, потому что я была слишком большой, чтобы пройти через турникеты. Все вокруг нас видели и слышали это", – вспомнила британка, которая носила самый тяжелый размер – 28.

Женщина присоединилась к онлайн-клубу диетологов и начала серьезно заниматься спортом. Таким образом ее талия постепенно уменьшалась.

Кроме общения с диетологами, она работала над весом по программе PersonalPoints от WW, смотрела и повторяла часовые видеоролики с танцевальными упражнениями на YouTubе, а также ограничивала свои калории, отказываясь от всех закусок и сладкого.

Из спортивных упражнений женщина занималась с обручем с отягощением. По ее словам, это был ключ к тонусу, и лишние килограммы ушли очень быстро.

"Сначала у меня были синяки на бедрах. Но теперь могу держать обруч вокруг своей талии в течение часа. Когда я начала это, я даже не могла бежать за автобусом. Теперь я бегаю три раза в неделю на беговой дорожке дома по 15-20 милям (порядка 20 км. – Ред.) в неделю", – рассказала британка и добавила, что надеется вскоре пробежать 10 км в благотворительных целях.

Кроме улучшения физического состояния, похудев на 75 кг, Вуллискрофт также намного лучше начала себя чувствовать психологически.

Главный совет британки – никогда не отказываться от своих собственных целей по снижению веса.

"Если у вас плохой день, или плохая неделя, или плохой месяц, просто двигайтесь дальше и начните сначала. У меня уже давно есть девиз: "Я могу и буду", – советует женщина.

Питание Вуллискрофт до похудения:

Завтрак – ничего

Обед – рулет, чипсы, шоколад, газированный напиток.

Ужин – котлета по-киевски и чипсы

Закуски – шоколад и йогурты Cadbury.

Питание Вуллискрофт сейчас:

Завтрак – овсяные хлопья, греческий йогурт и фрукты.

Обед – сладкий цыпленок чили и кускус, с пудингом из фруктового салата.

Ужин – филе лосося с овощами

Перекусы – фрукты, рисовые лепешки, протеиновый йогурт.

Как сообщал OBOZREVATEL, британка сбросила 82 килограмма и стала самым сексуальным почтальоном в стране.