Брежнева показала смелый весенний образ в мини и грубых ботинках. Фото

Украинская поп-певица и актриса Вера Брежнева продемонстрировала сногсшибательную фигуру в мини-платье.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала фотографию, на которой позировала в соблазнительном наряде. Черное платье подчеркнул серебряный массивный пояс на талии, а также ботинки на толстой подошве. Свой образ исполнительница дополнила несколькими украшениями, распущенными волосами и натуральным макияжем (кадр можно посмотреть ниже).

"График наполняется, скорость увеличивается, количество сна уменьшается... Но за прошедший год я окончательно научилась самому главному – наслаждаться моментом. Не торопиться, не переживать, а смаковать его на полную", – говорится в подписи к фото.

Фанаты восхищаются стройной фигурой и роскошными ногами знаменитости, поэтому в комментариях оставляют для нее много приятных слов:

"Вера, фигура как у девчонки 18-летней!", "Маленькое черное платье должно быть у каждой девочки", "Хорошая фигура для Вашего возраста", "Красотка!".

Напомним, Вера Брежнева (Киперман) – украинская поп-певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра". Посол доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа. Будущая знаменитость по счастливому стечению обстоятельств выступила на одной сцене с группой "ВИА Гра" во время их гастролей в июне 2002. Она появилась в качестве желающей из зала, исполнив со звездами песню "Попытка № 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, Брежнева порадовала фанатов новой весенней песней. "Ты не один" – жизнеутверждающая композиция, которая гласит, что не нужно сдаваться и отчаиваться, ведь вокруг есть огромный мир, который всегда готов прийти на помощь.