Младше Джоли на 12 лет: как выглядит новая избранница Бреда Питта. Фото

Новая избранница Брэда Питта Лиза Стелли любит готовить сладости, работает моделью и воспитывает троих дочерей. Новая избранница младше бывшей жени актера Анджелины Джоли на 12 лет.

О романе звезд сообщали американские СМИ, ссылаясь на инсайдера. OBOZREVATEL собрал факты из жизни и фото романтического увлечения голливудской звезды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что Лиза Стелли – бывшая супруга сына известного музыканта Оззи Осборна Джека. Пара обручилась в 2012 году на Гавайях после 4 месяцев горячих отношений.

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У модели есть три дочери от первого брака – 9-летняя Перл, 6-летняя Энди и 3-летняя Минни. Они с Джеком развелись в 2019 году после 7 лет брака.

Судебные процессы продолжались полгода, пока молодые люди не поделили имущество и не решили вопрос с опекой детей. Все три дочери остались жить с матерью, а Джек обязался платить алименты.

В 2020 году Лиза заявила об отношениях с актером Скайларом Эстином, однако их роман длился менее года. С тех пор модель не замечали на свиданиях.

Лиза родилась 4 марта 1987 года, что делает ее младше актера на 23 года. Она увлекается выпечкой сладостей, которые с удовольствием показывает в своем блоге.

Кроме этого, американка является основательницей проекта "Fancy Sprinkles", который занимается продажей необычных съедобных блесток, украшений, посыпок и кулинарных принадлежностей.

Также избранница Питта часто работает моделью на фотосессиях. Для нее выбирают яркие образы с необычным макияжем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анджелину Джоли заметили на свидании с бывшим мужем. В сети говорят, что пара хочет восстановить роман.