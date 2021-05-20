Брат принцессы Дианы показал редкое детское фото с сестрой

Младший брат принцессы Уэльской Дианы Чарльз Спенсер поделился редким семейным снимком, на котором он изображен вместе с леди Ди. Кадр был сделан в черно-белом стиле.

Соответствующее фото Спенсер опубликовал на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В посте брат принцессы Дианы написал: "Некоторые облигации имеют очень долгую историю".

Так, на архивном снимке маленькая леди Ди позировала в темном купальнике с белыми вставками и короткой стрижкой с челкой. Ее брат сидел рядом в плавках.

Напомним, ранее младший брат принцессы Уэльской Дианы Чарльз Спенсер поделился редким семейным снимком, на котором изображен его дед по отцовской линии в детстве. Пользователи в комментариях отметили, что у Чарльза с его дедом было поразительное внешнее сходство.

Также в сети опубликовали уникальный снимок, на котором были запечатлены принцесса Уэльская Диана со своим младшим братом Чарльзом Спенсером. Кадр сделали папарацци еще в 1980 году.

Кроме того, в СМИ показали фрагменты переписки принца Филиппа с принцессой Дианой, по которым видно, что он с теплотой и любовью относился к своей невестке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали редкий кадр, на котором показали родителей британской королевы Елизаветы II – короля Георга VI и его супругу Елизавету. Снимок был сделан в 1941 году, когда закончился "Лондонский блиц" – бомбардировка Великобритании авиацией гитлеровской Германии.