Год в больнице, паралич и инвалидность. Оксана Билозир рассказала подробности шокирующего отравления на посту министра

Народная артистка Украины Оксана Билозир поделилась шокирующими подробностями произошедшей с ней трагедии, которая случилась во времена, когда работала на должности министра культуры Украины. По словам артистки, ее жестоко отравили из-за политической деятельности.

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По словам исполнительницы, врачи предрекали ей паралич на всю жизнь, однако певице удалось подняться на ноги. Три года у нее была инвалидность. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Я год лежала в Феофании, врачи откровенно говорили, что ничего не могут поделать, – рассказывает Билозир. – Стабилизировали мое самочувствие, но я не могла передвигаться, половина тела оставалась парализованной. Медики меня настраивали, что в таком состоянии я должна продолжать жизнь. Но у Бога были другие планы. Я верила, доверяла ему, и он меня исцелил".

Билозир спасал криохирург Николай Корпан, в свое время лечивший третьего президента Украины Виктора Ющенко, которого тоже отравили в 2004 году. Этот случай стал одним из нераскрытых дерзких преступлений в истории Украины. По факту отравления Оксаны Билозир возбуждено уголовное дело, но впоследствии было закрыто по просьбе самой Билозир.

В должности министра культуры Оксана Билозир работала с февраля по октябрь 2005 года. "Когда села в это кресло, написала себе письмо: "Помни, что придет время, когда ты отсюда уйдешь, поэтому не стоит привязываться, врастать в должность и делать всякую ерунду". И с тех пор, когда я ушла, ко мне нет претензий – ни у финансовых структур, ни у любых других", – вспоминает артистка.

Полное интервью с Оксаной Билозир читайте здесь.

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