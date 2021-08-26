Брат Кейт Миддлтон в розовых шортах умилил сеть снимками со своими собаками

Младший брат герцогини Кембриджской, Джеймс Миддлтон наслаждается отпуском в горах. 34-летний мужчина отправился туда вместе со своими пятью спаниелями.

Соответствующие кадры он опубликовал в Instagram. Джеймс позировал с собаками, которых зовут Элла, Зула, Инка, Луна и Нала, в горах и на борту небольшой лодки.

"Худшее в отпуске – оставить собак позади", – написал Миддлтон.

На первом фото Джеймс запечатлел всех питомцев на склоне горы.

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На втором кадре одна из собак Джеймса позирует на борту лодки.

Третье фото, на котором Миддлтон позирует в розовых шортах с тремя собаками, вызвало в сети бурную реакцию. Поклонники засыпали мужчину комплиментами и благодарностями.

"Прекрасно", "Спасибо за фото, я больше никуда не пойду без собаки", "Очень полезный блог, спасибо", "Когда я нахожусь вдали от своей собаки, я смотрю его фотографии", "Люблю вас. И я никогда не уезжаю без щенков", "Эти собаки прекрасны", "Красивые", "Они нравятся мне", – пишут люди.

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