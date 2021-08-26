Брат Кейт Миддлтон в розовых шортах умилил сеть снимками со своими собаками
Младший брат герцогини Кембриджской, Джеймс Миддлтон наслаждается отпуском в горах. 34-летний мужчина отправился туда вместе со своими пятью спаниелями.
Соответствующие кадры он опубликовал в Instagram. Джеймс позировал с собаками, которых зовут Элла, Зула, Инка, Луна и Нала, в горах и на борту небольшой лодки.
"Худшее в отпуске – оставить собак позади", – написал Миддлтон.
На первом фото Джеймс запечатлел всех питомцев на склоне горы.
На втором кадре одна из собак Джеймса позирует на борту лодки.
Третье фото, на котором Миддлтон позирует в розовых шортах с тремя собаками, вызвало в сети бурную реакцию. Поклонники засыпали мужчину комплиментами и благодарностями.
"Прекрасно", "Спасибо за фото, я больше никуда не пойду без собаки", "Очень полезный блог, спасибо", "Когда я нахожусь вдали от своей собаки, я смотрю его фотографии", "Люблю вас. И я никогда не уезжаю без щенков", "Эти собаки прекрасны", "Красивые", "Они нравятся мне", – пишут люди.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон и супруга принца Гарри Меган Маркл стали налаживать отношения между собой.