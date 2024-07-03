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Брат и жена короля Чарльза III удостоились "большой чести", которую получают не все члены королевской семьи

Катерина Малай
Люди
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Брат и жена короля Чарльза III удостоились 'большой чести', которую получают не все члены королевской семьи

Жена короля Чарльза III, Камилла, и брат британского правителя, герцог Эдинбургский Эдвард, 3 июля удостоились "большой чести" во время визита в Шотландию. Они стали членами Ордена Чертополоха – самого большого рыцарского ордена в стране.

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Такая возможность выпадает далеко не всем членам королевской семьи, пишет Еxpress. Для церемонии Виндзоры прибыли в Собор Святого Эгидия в Эдинбурге на службу.

Как известно, каждый год король проводит неделю во дворце Холирудхаус, чтобы посетить ряд мероприятий в Шотландии. Обычно это очень напряженное время для монарха, однако из-за диагностированного у него рака количество выходов в свет в этом году сократились.

Брат и жена короля Чарльза III удостоились "большой чести", которую получают не все члены королевской семьи

"Сегодня на частной церемонии Камилла и Эдвард, которых король назначил Королевскими рыцарями Ордена, будут официально приняты в члены Ордена", – говорится в статье.

Кроме них такой чести удостоились судебный антрополог, адвокат и профессор. Все они получат королевское поздравление от Почетного караула и послушают национальный гимн в исполнении оркестра.

Брат и жена короля Чарльза III удостоились "большой чести", которую получают не все члены королевской семьи

Король Чарльз III является сувереном Ордена, поэтому он решает, кого наделять званием. Это считают его "личным подарком" британцам, которые занимают государственные должности или внесли значительный вклад в национальную жизнь.

Ранее OBOZ.UA писал о первом выходе Кейт Миддлтон в свет после диагностирования рака.

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