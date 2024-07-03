Брат и жена короля Чарльза III удостоились 'большой чести', которую получают не все члены королевской семьи

Жена короля Чарльза III, Камилла, и брат британского правителя, герцог Эдинбургский Эдвард, 3 июля удостоились "большой чести" во время визита в Шотландию. Они стали членами Ордена Чертополоха – самого большого рыцарского ордена в стране.

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Такая возможность выпадает далеко не всем членам королевской семьи, пишет Еxpress. Для церемонии Виндзоры прибыли в Собор Святого Эгидия в Эдинбурге на службу.

Как известно, каждый год король проводит неделю во дворце Холирудхаус, чтобы посетить ряд мероприятий в Шотландии. Обычно это очень напряженное время для монарха, однако из-за диагностированного у него рака количество выходов в свет в этом году сократились.

"Сегодня на частной церемонии Камилла и Эдвард, которых король назначил Королевскими рыцарями Ордена, будут официально приняты в члены Ордена", – говорится в статье.

Кроме них такой чести удостоились судебный антрополог, адвокат и профессор. Все они получат королевское поздравление от Почетного караула и послушают национальный гимн в исполнении оркестра.

Король Чарльз III является сувереном Ордена, поэтому он решает, кого наделять званием. Это считают его "личным подарком" британцам, которые занимают государственные должности или внесли значительный вклад в национальную жизнь.

Ранее OBOZ.UA писал о первом выходе Кейт Миддлтон в свет после диагностирования рака.

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