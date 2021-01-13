Брайан Остин Грин впервые прокомментировал роман с танцовщицей после развода с Меган Фокс

47-летний голливудский актер Брайан Остин Грин, который недавно развелся с известной актрисой Меган Фокс, подтвердил, что действительно состоит в отношениях с 35-летней австралийской танцовщицей Шарной Берджесс.

По его словам, пару познакомил их общий бизнес-менеджер. Об этом знаменитость рассказал изданию Access Hollywood (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Грин отметил, что они с Берджесс сразу понравились друг другу, и их отношения быстро развивались.

Мужчина добавил, что сейчас в его жизни все хорошо складывается. Кинозвезда рассказал, что его возлюбленная очень ответственная, заботливая, страстная и веселая, поэтому рядом с ней он чувствует себя по-настоящему счастливым.

Пара вместе отдыхает Instagram Шарны Берджесс

Напомним, Брайан Остин Грин – американский актер. Больше всего известен своей ролью Дэвида Сильвера в телесериале "Беверли-Хиллз". Кроме того, мужчина сыграл Дерека Риза в американском сериале "Терминатор: Битва за будущее".

Шарна Берджесс – австралийская бальная танцовщица, которая наиболее известна тем, что является профессиональным партнером и участником труппы в серии ABC Dancing with the Stars.

Танцовщица редко показывает свою личную жизнь на публику. Известно, что она встречалась с хореографом и танцором Полом Киркландом. Пара рассталась в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брайана Остина Грина увидели в компании модели и звезды эротического жанра Кортни Стодден.