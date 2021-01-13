Браян Остін Грін вперше прокоментував роман із танцівницею після розлучення з Меган Фокс

47-річний голлівудський актор Браян Остін Грін, який нещодавно розлучився з відомою акторкою Меган Фокс, підтвердив, що дійсно перебуває у стосунках із 35-річною австралійською танцівницею Шарною Берджесс.

За його словами, пару познайомив їхній спільний бізнес-менеджер. Про це знаменитість розповів виданню Access Hollywood (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Грін зазначив, що вони з Берджесс відразу сподобалися одне одному, і їхні стосунки швидко розвивалися.

Чоловік додав, що зараз у його житті все добре складається. Кінозірка розповів, що його кохана дуже відповідальна, дбайлива, пристрасна і весела, тому поруч із нею він почувається по-справжньому щасливим.

Пара разом відпочиває Instagram Шарни Берджесс

Нагадаємо, Браян Остін Грін – американський актор. Найбільше відомий своєю роллю Девіда Сільвера в телесеріалі "Беверлі-Хіллз". Крім того, чоловік зіграв Дерека Різа в американському серіалі "Термінатор: Хроніки Сари Коннор".

Шарна Берджесс – австралійська бальна танцівниця, яка найбільш відома тим, що є професійною партнеркою та учасницею трупи в серії ABC Dancing with the Stars.

Танцівниця рідко показує своє особисте життя на публіку. Відомо, що вона зустрічалася з хореографом і танцюристом Полом Кіркландом. Пара розірвала стосунки 2015 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Браяна Остіна Гріна побачили в компанії моделі й зірки еротичного жанру Кортні Стодден.