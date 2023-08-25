Больше ни слова: пять украинских знаменитостей, которые разорвали отношения с родственниками из-за войны

Исторически сложилось, что многие украинцы имеют родственников в России или же близких, которые проживают на оккупированных страной-террористкой территориях. После 2014 года, а особенно после полномасштабного вторжения, в некоторых семьях произошел раскол, поскольку россияне и "зомбированные" российской пропагандой украинцы заняли провоенную позицию и поддержали оккупантов.

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Пришлось отказаться от общения с родственниками-путинистами и некоторым украинским знаменитостям. OBOZREVATEL расскажет их истории.

Наталья Могилевская

У певицы в России проживает брат, которому в начале полномасштабного вторжения звезда пыталась донести правду, рассказывая о зверствах оккупантов в Украине. Могилевская отправляла родственнику видео из бомбоубежища, показывала, как РФ бомбит Киев, Харьков, Чернигов и другие когда-то мирные города. Однако тот не шел на контакт, лишь изредка отвечая, что все кадры – "фейк и постанова". В итоге артистка решила просто разорвать с ним общение.

Олег "Фагот" Михайлюта

Один из солистов группы ТНМК прекратил общаться со старшим братом из Харькова после того, как тот выдал порцию пропагандистского бреда о "необходимости" начале войны. Он заявил, что "Зеленский злил Путина", а потому тот вторгся в Украину. Фагот "наехал" на родственника – все закончилось громкой ссорой.

Ксения Кошевая

Супруга украинского комедийного актера Евгения Кошевого – уроженка Ялты. После аннексии Крыма в 2014 году там остались жить многие родственники женщины, включая сестер. После полномасштабного вторжения крымчанки даже ни разу не написали Ксении, поэтому она решила сделать первый шаг, отправив сестрам фотографии разрушенных российскими снарядами украинских городов. В ответ на это они отправили ей букву Z. После этого Кошевая поняла, что не желает иметь ничего общего с теми, кто поддерживает захватчиков и убийц.

Анна Ризатдинова

Гимнастка призналась, что прекратила общаться с матерью, которая остается в оккупированном Россией Крыму, из-за ее неоднозначной позиции. Бронзовая призерка Олимпийских игр-2016 какое-то время еще пыталась доказать родному человеку, что та поддалась влиянию российской пропаганды. Однако последний такой диалог привел к тому, что у мамы спортсменки случился инсульт. Кроме того, поддерживает Путина и развязанную ним войну бабушка Ризатдиновой. Как-то гимнастка иронично "поблагодарила" кремлевского вождя, что он разрушил ее семью.

Стася Ровинская

Стася Ровинская – дочь украинской телеведущей и актрисы Снежаны Егоровой, которая еще до полномасштабного вторжения признавалась в любви Путину и России. Своего мнение коллаборантка не изменила и после того, как звездная дочь отправила ей видео с детьми из бомбоубежища в первые дни войны, когда оккупанты пытались захватить Киев и активно его бомбили. Равнодушие матери-предательницы шокировало Ровинскую, так что она решила навсегда разорвать с ней общение.

Как писал OBOZREVATEL ранее, известная украинская актриса Ольга Сумская также пожаловалась на родственников из РФ, которые стали жертвами российской пропаганды. Звезда призналась, что прекратила общаться с близкими людьми из страны-террористки, которые поддерживают так называемую "спецоперацию" и пытаются убедить ее в собственной "правде". Подробности – в нашем материале.

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