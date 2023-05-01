Больше не узнать! Как изменились звезды 'Голубой лагуны' спустя 43 года. Фото тогда и сейчас

Известному американскому фильму "Голубая лагуна" в этом году "выполнилось" 43 года. В свое время он стал настоящим прорывом в мире кино, а главные герои ленты обрели безумную популярность.

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Сейчас некоторые из них продолжают кинокарьеру и посещают светские мероприятия, а кого-то все реже вспоминают. OBOZREVATEL решил рассказать и показать, что произошло со звездами популярной драмы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кристофер Аткинс (Ричард Лестрейндж)

Для американского актера Аткинса роль в "Голубой лагуне" стала дебютной. До этого у него не было актерского опыта, поэтому после премьеры он был номинирован на премию "Золотой глобус" в категории лучший актерский дебют.

Слава и успех омрачили разум 19-летнего юноши. Поговаривают, что он тратил все заработанные деньги на алкоголь и развлечения, поэтому мало внимания уделял развитию в актерстве. Снявшись в еще нескольких фильмах, популярность Аткинса пошла на спад, а за роль в фильме "Слушай меня" 1989 года он получил анти-премию "Золотая малина" за худшую мужскую роль второго плана. Его актерская карьера закончилась так же молниеносно, как и началась.

Брук Шилдс (Эмелин Лестрейндж)

Решение поучаствовать в откровенной драме Брук приняла, когда ей было всего 15 лет. Однако свой путь в большое кино она начала еще в детстве, параллельно работая моделью. Успех "Голубой лагуны" не стал последней феерической точкой в карьере звезды.

В течение многих лет она получала как позорные награды "Золотой малины", так и престижные отличия. Шилдс также не покидала моделинг, поэтому до 57 лет сохранила стройную фигуру и выразительную внешность.

Лео МакКерн (Пэдди Баттон)

Для австралийского актера МакКерна "Голубая лагуна" стала не первой ролью в кино, но и особую популярность она ему не принесла. До 2000-го года он продолжал сниматься в полнометражных лентах, пока совсем не исчез из инфопространства.

Актер страдал от ряда болезней, среди которых самым серьезным был сахарный диабет. В 2002 году его переселили в дом престарелых, где он и умер через несколько недель 23 июля в возрасте 82 лет. У звезды осталось 2 дочерей.

Уильям Дэниелс (Артур Лестрейндж)

Для актера, которого запомнили по роли Артура Лестрейнджа, драма о двух подростках стала проходной. В его жизни было много успешных проектов до и после 1980 года, а свою творческую карьеру он закончил после 2010 года. Что совсем не удивительно, ведь сейчас актеру 95 лет.

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