Более 30 звезд на одной сцене. Главное звездное событие года соберет лучших исполнителей в Киеве

В Международном центре культуры и искусств "Октябрьский дворец" два дня подряд будет бушевать громкое звездное событие года – "Музыкальная платформа Украины". 12 и 13 декабря на одной сцене соберутся более 30 известнейших артистов Украины.

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Среди участников концертов: Оля Полякова, Наталья Могилевская, Павел Зибров, Руслана Лыжичко, Антонина Матвиенко, Zlata Ognevich, Positiff, MamaRika, Алексеев, KADNAY, Melovin, Cheev, SHUMEI, Максим Бородин и другие. Об этом сообщили организаторы выступлений в пресс-релизе.

"Количество известных артистов и звездных гостей вас приятно поразит. Ведь программа "Музыкальная Платформа Украины" соберет действительно лучших исполнителей, которые своим творчеством коснутся каждого сердца, наполнив жизненную энергию и свет. Событие станет для всех настоящей эмоциональной подзарядкой", – прокомментировала ведущая и продюсер Мария Орлова.

"По традиции, в конце года мы вручаем награды за лучшие хиты, ставшие саундтреками жизни для украинцев. Кто получит награды – узнаем прямо во время концертов. Открою занавес, что у нас будет и несколько специальных наград. Все награды станут известны на Зимней Музыкальной Платформе", – рассказал о деталях концерта-церемонии продюсер и ведущий Геннадий Ветер.

Важной составляющей "Музыкальной Платформы" является взаимодействие с защитниками. Во время концертов проходит благотворительное собрание и аукционы. Среди гостей в зрительном зале приглашены защитники и их семьи.

Масштабный концерт "Музыкальная Платформа Украины" пройдет 12-13 декабря в Международном центре культуры и искусств "Октябрьский дворец". Два зимних вечера аудиторию будут согревать лучшие украинские музыканты, поэтому приходите всей семьей, с друзьями. Во время концерта будет проходить телевизионная съемка. Возможно использование фонограммы.

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