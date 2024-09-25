Более 100 тысяч долларов? Украинская королева пластики рассказала, сколько потратила на свои операции, и обвинила блогеров во лжи

Блогерка Анастасия Покрищук, известная украинцам благодаря своей нестандартной внешности, которую получила благодаря многочисленным пластическим операциям, призналась, застраховано ли ее тело. А также рассказала, сколько денег потратила на свое перевоплощение.

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Анастасия Покрищук говорит, что почти не принимает во внимание риски, которые могут возникнуть после хирургического вмешательства. А особенности послеоперационного периода, по ее мнению, несколько преувеличены. Об этом она рассказала в разговоре с OBOZ.UA.

Блогер говорит, что не подсчитывала, сколько вложила средств в свое перевоплощение: "Более 100 тысяч долларов? Нет, меньше. Есть ли какая-нибудь часть в теле, которую никогда бы не хотела изменить? Не задумывалась об этом. Учитываю ли риски, которые могут возникнуть после операций? Я хочу – и я делаю. Доверяю врачу. Не читаю в интернете страшилки типа, что кто-то умер после операции, или колол сам себе инъекции, что закончилось тоже плачевно. Провалился нос, поплыли импланты на ягодицах… Нет у меня паранойи по этому поводу. Мое тело не застраховано. Ну вот, может кто-то из страховых компаний увидит ваше интервью и купят у меня рекламу, буду рада".

Анастасия уверяет, что важность пооперационного периода после хирургического вмешательства несколько преувеличена: "Не знаю, что может быть важнее самой операции. Какие рекомендации были после вмешательства? Обрабатывать швы противомикробным средством. Бывало, что какое-то время нельзя было поднимать вверх руки. Но ведь это не сложно, согласитесь. Еще помню, не могла месяц ездить за рулем, должна была садиться на специальную подушку, потому что когда сделала ягодицы, запрещалось нагружать шов. Еще необходимо носить компрессионное белье нужно какое-то время. Ну вот и все. Впоследствии можно спокойно вернуться к совершенно нормальной жизни. Мне кажется, что звезды и блогеры, рассказывающие, как все непросто, делают это исключительно для поддержания интереса к своей персоне".

Полное интервью с Анастасией Покрищук читайте на OBOZ.UA.

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