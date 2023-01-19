Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве украинки: звезде грозит тюремный срок

Американский актер Алек Болдуин в октябре 2021 года во время съемок фильма "Ржавчина" случайно выстрелил в грудь из реквизитного пистолета украинскому оператору Галине Хатчинс. Ее спасти не удалось. 19 января 2023 года стало известно, что знаменитости предъявили обвинение в непредумышленном убийстве женщины. Ему грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 5 тысяч долларов.

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Об этом пишет New York Post. Прокуратура Нью-Мексико выдвинет обвинения Болдуину и работнице с оружием Ханне Гутьеррес-Рид по двум федеральным пунктам. Как заявила полиция, никто не может быть выше закона и каждый заслуживает правосудия.

"Если бы кто-то из этих трех человек – Алек Болдуин, Ханна Гутьеррес-Рид или Дэвид Холлз выполнял свою работу, Галина Хатчинс была бы жива сегодня. Это так просто", – сказала прокурор Андреа Риб. Присяжные решат, в каком из двух обвинений: неумышленное убийство или неумышленное убийство во время совершения законного действия, виновны голливудский актер и оружейница.

"После тщательного пересмотра улик и законов я определила, что есть достаточно доказательств для предъявления уголовных обвинений против Алека Болдуина и других членов съемочной группы фильма "Ржавчина", – заявила прокурор Мэри Кармак-Алтвис.

Напомним, во время трагического инцидента Болдуин репетировал сцену, выхватывая "Кольт" 45-го калибра и направляя его в сторону камеры. Артист был уверен – револьвер заряжен холостыми патронами. Кроме того, ассистент режиссера, который передал ему "Кольт", выкрикнул фразу "Cold gun" ("холодный пистолет"), что означает безопасность оружия. Рикошетом в плечо был также ранен и режиссер фильма Джоэл Соуза. Он выжил.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Алек Болдуин и семья убитой Хатчинс заключили внесудебное мировое соглашение. Муж украинки заявил, что он не заинтересован в обвинениях или приписывании вины продюсерам и актеру. Работу над фильмом обещали возобновить в начале в 2023 года.

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