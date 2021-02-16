Блогерша Стужук пожаловалась на клевету из-за домашних родов. Видео

Популярная украинская блогерша София Стужук рассказала о домашних родах и скандале, с которым ей довелось позднее столкнуться.

По ее словам, сына она рожала в обычной больнице, и на тот момент и представить себе не могла, что своих девочек будет рожать дома. София сняла на видео последние роды, чтобы подписчики смогли увидеть полностью весь процесс. Об этом она заявила в интервью для программы "Зірковий шлях" (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сначала снимала я сама. Затем мой муж, когда у него была такая возможность. Позднее к нам подключился еще фотограф, которого я специально пригласила в этот день", – поделилась 25-летняя девушка.

Через некоторое время вокруг украинской блогерши разгорелся серьезный скандал, потому что женщина из Ровного умерла во время домашних родов. Хейтеры обвинили в произошедшем Стужук, поскольку домашние роды ассоциировались в Украине именно с ней.

Но сама София говорит, что к этой ситуации никакого отношения не имеет.

"Это абсолютная клевета. Не все СМИ работают честно и корректно, поэтому они решили во всем случившемся обвинить меня. Далее вопрос будет решаться через суд. Я считаю, что ложь нужно наказывать", – объяснила многодетная мама.

Как сообщал OBOZREVATEL, Стужук рассказала, зачем ела свою плаценту. Девушка считает, что есть очень много косметических средств, лекарственных препаратов, которые дорого стоят и сделаны на плацентарной основе. И для нее странно, когда люди не умеют нормально реагировать на поедание плаценты.