Блогерша София Стужук сделала пластическую операцию в прямом эфире

26-летняя украинская блогерша София Стужук сделала пластику носа и подтяжку век, несмотря на то, что ранее была против хирургических вмешательств. Девушка заявляла, что принимает себя такой, какая она есть.

Соответствующие фото Стужук опубликовала в Instagram-stories. Звезда сети написала, что исполнила свою мечту.

Отметим, что девушка сделала ринопластику, блефаропластику и ниточный лифтинг для подтяжки лица. София доверила работу экс-супругу Славы Каминской, Эдгару, который оперировал ее в прямом эфире.

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Хирург показал, как проходит процесс подтяжки век и удаления из них жировых масс. После чего, Каминский опубликовал результат в своем профиле в Instagram.

К слову, в конце марта девушка увеличила грудь, но вскоре она заявила, что чувствует себя "резиновой куклой". Стужук осталась недовольна имплантами и в ближайшем будущем хочет уменьшить грудь 4-го размера.

Коротко о блогерше:

София Стужук – одна из самых популярных insta-мам Украины. Девушка воспитывает троих детей. На нее подписаны более 5 миллионов человек. София рассказывает о своей жизни, собственном опыте материнства, а также делится бьюти-секретами. Была замужем за блогером Дмитрием Стужуком, который умер от осложнений коронавирусом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что София Стужук показала свои формы в ярком бикини по случаю дня рождения.