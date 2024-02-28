Блогер из Одессы сняла ПВО и обратилась к украинцам: сделала глупость, но перед людьми, желающими мне сдохнуть, не извинюсь

Блогер из Одессы Анастасия, ведущая популярные страницы в соцсетях под ником barbie.food, в ночь на 28 февраля сняла из окна видео работы ПВО и опубликовала его в своем блоге. Звезда соцсетей быстро осознала ошибку и удалила stories, но оно уже успело завируситься.

После сообщений и комментариев с критикой Анастасия записала видеооправдание, где извинилась перед украинцами, "которым это потенциально могло нести опасность". У людей, которые "желали ей сдохнуть", блогер отказалась просить прощения.

Свой поступок на закрытой для чужих пользователей странице одесситка назвала "х*рней" и пристыдила комментаторов, желавших ей встречи с СБУ.

На заблюренных видео, сохранившихся в одном из местных Telegram-каналов, можно различить, что блогер с друзьями снимала вспышки в небе и смеялась. Вероятно, в оригинале также было видно, откуда именно украинские защитники работали по вражеским беспилотникам, которые в ту ночь терроризировали Одессу.

"Вчера, когда я опубликовала историю, я не увидела, что в кадр попали кусочки стратегически важного объекта и было понятно, где именно работает ПВО. Я этого правда не увидела, и я приношу свои извинения людям, которым это могло потенциально нести опасность, и тем, кто там работает. Людям, желающим мне сдохнуть, перед вами я не извинюсь и пожелания ваши я не принимаю", – сказала жительница Одессы.

На "покаяние" Анастасии комментаторы отреагировали по-разному. Один из них написал: "А что делать моему отцу, работающему в порту? Принять твои извинения?"

Другие пользователи вступились за фуд-блогера или раскритиковали ее, пожелав думать в следующий раз перед публикациями. Добавим, что за Анастасией в TikTok следят почти 400 тысяч пользователей. Еще около 65 тысяч подписчиков она собрала в Instagram.

Ранее OBOZ.UA писал, что в прошлом году жена киевского наркодилера Юрия Чернецкого, певица Инна Воронова, которая сняла и опубликовала работу украинской ПВО, "наехала" на актрису, которая поступила так же.

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