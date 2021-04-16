Блогер прославился в сети благодаря невероятному сходству с Гарри Поттером. Видео

Музыкант Феликс Лало воспользовался своим невероятным сходством с английским актером Дэниэлом Рэдклиффом, который воплотил на экране роль Гарри Поттера, и стал популярным в сети. Сам блогер называет себя неофициальным двойником всемирно известного персонажа.

Когда в своих роликах в Tik Tok Феликс появляется в круглых очках, с точно таким же шрамом на лбу, то его практически невозможно отличить от настоящего Рэдклиффа в образе Гарри (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Я познакомился со вселенной Гарри Поттера довольно поздно. Первую книгу о маленьком волшебнике я прочитал еще в детстве, но всю серию оценил только спустя годы. Тогда эта история заиграла для меня новыми красками. И если добавить сюда заключение дома из-за карантина, то вот я уже сижу в TikTok и снимаю ролики о своем двойнике", – рассказал Лало, с чего же все началось.

Пользователям нравится контент, который создает Феликс Лало, ведь на его аккаунт в Tik Tok подписалось уже 1,3 миллиона человек.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 33-летняя Габриэлла Манро Дуглас, которая появлялась на разных вечеринках и мероприятиях в качестве двойника герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, смогла разбогатеть благодаря такой "работе". Так, она заработала на квартиру в Лондоне, а также стала совладелицей крупного бизнеса.