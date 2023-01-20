Блогер Некоглай, которого 2 недели избивали и пытали российские силовики, пообещал передать $100 тысяч на ВСУ

Скандальный российский блогер Некоглай (настоящее имя – Николай Лебедев), за которым следят миллионы пользователей, пообещал передать $100 тысяч на ВСУ. До этого его 2 недели пытали и избивали российские силовики из МВД, арестовавшие популярного инфлюэнсера из-за шутливого видео на тематику войны.

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После пережитого в тюрьме блогер заявил, что до конца жизни будет говорить о политике и будет бороться с российским режимом. Фрагмент его стрима стал вирусным в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я пережил две недели пыток со стороны Российской Федерации. За что? За надуманную и ими же раздутую причину. После этого, очевидно, я буду говорить о политике, я буду до конца жизни говорить о политике и до конца жизни буду врагом российского режима, я до конца жизни буду воевать с этим режимом, с этим МВД, тем, как все там устроено", – сказал Некоглай.

Он также пообещал уже в ближайшее время приобрести для ВСУ дроны на сумму $100 тысяч. Любопытно, что блогер хочет лично в руки передать подарки украинским военным и снять это для своих подписчиков из России.

"И не просто отправлю, а я куплю на 100 тысяч долларов дронов. И уже выбрал каких – DJI Mavic 3T, десять дронов. Приеду в Украину, в Киев, сниму видео, как я лично в руки передаю эти дроны ВСУ. У меня уже есть все контакты. Я буду бороться с российским режимом, пока я жив. Я не достигну справедливости там, в России, те, кто меня пытал, – никто из них за эти пытки не ответит. Если им никто ничего не сделает изнутри – значит, я ра***бу их снаружи", – добавил Некоглай.

Блогера задержали в Москве в ноябре прошлого года после того, как он опубликовал пародию на российского оккупанта, который в окопе отбрасывал гранаты якобы из беспилотника ВСУ. Впоследствии выяснилось, что Некоглай – гражданин Молдовы, не имеющий права находиться в РФ.

Две недели, по словам инфлюэнсера, его жестоко избивали, эмоционально унижали, пытали и побрили налысо. Под давлением Некоглая отпустили в Молдову, где он рассказал о пережитом и выразил поддержку Украине.

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