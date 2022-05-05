Билык расплакалась в прямом эфире, рассказывая о SMS Киркорову: я обращалась как к человеку...

Знаменитая украинская певица и композитор Ирина Билык не сдержала эмоций и расплакалась в прямом эфире, рассказывая журналистам о несостоявшемся диалоге с Филиппом Киркоровым, которому артистка в 2010 году подарила собственный хит "Снег". Ранее музыканты вместе исполняли песню на концертах и даже дружили за пределами сцены, однако с началом войны "король российской эстрады" решил лицемерно игнорировать коллегу и подругу.

Билык сама написала Киркорову в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину. Звезда наивно полагала, что старый приятель не будет молчать и осудит агрессию Кремля. Об этом певица рассказала в интервью программе "Ранок з Україною".

Вокалистка отметила, что многие ее коллеги из страны-агрессора лично знакомы с президентом Путиным. Она надеялась, что звезды смогут повлиять на диктатора, однако ответа она ни от кого не дождалась.

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Ирина Билык, в доме которой в селе Березовка Киевской области больше месяца жили российские оккупанты, рассказала Киркорову о своих переживаниях касательно жилья и попросила думать об этом каждый раз, когда тот будет исполнять "Снег".

"В первые дни войны я обратилась в Интернете к тем русским исполнителям, которых знаю лично. Я думала, что это добрые люди, люди творческие, которые беспокоятся о том, чтобы другим лучше жилось. Я надеялась на то, что я обращусь и они Путину, они же тоже с ним лично знакомы, может, они ему что-то скажут, чтобы он прекратил это делать с нами. Но никто не ответил мне на мою просьбу достучаться до этого зверя... Я решила, что я обращусь как к человеку к Филиппу. Я написала ему SMS: "Ты когда будешь петь мою песню теперь, просто знай, что мне негде жить". Он не ответил", – поделилась звезда, вытирая слезы.

30 апреля Киркоров отмечал свой день рождения, в честь чего традиционно устраивал большой концерт в Кремле. Билык призналась, что теперь ее совершенно не волнуют коллеги из РФ и она не следит за их "пиром во время чумы".

"Я решила, что новости из России меня не интересуют. Их жизни, их ж*пы, все, что с ними происходит. Они там меняют костюмы, наверное, им весело. Но я не хочу об этом знать", – прокомментировала знаменитость.

В конце певица скромно извинилась за свои слезы в эфире: "Я прошу прощения, что я плачу. Но я последние дни на таких нервах, что даже не могу разговаривать".

Как писал OBOZREVATEL ранее, Ирина Билык детально рассказала о происходящем в ее жилье под Киевом. Артистка поведала о зверствах и безответственности захватчиков, которые уничтожили ее имущество в селе Березовка.