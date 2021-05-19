Билли Портер, сыгравший фею-крестную в "Золушке", признался, что у него 14 лет ВИЧ

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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Билли Портер, сыгравший фею-крестную в 'Золушке', признался, что у него 14 лет ВИЧ

Американский актер 51-летний Билли Портер, который сыграет роль гендерно-нейтральной феи-крестной в "Золушке", впервые признался, что у него ВИЧ-позитивный статус. С этой инфекцией знаменитость живет уже 14 лет.

Соответствующее заявление кинозвезда сделал в интервью изданию Hollywood Reporter. Портер также украсил обложку нового выпуска глянцевого журнала (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Долгое время знали те, кто должен был, за исключением моей мамы. Я пытался прожить свою жизнь и построить карьеру, и не был уверен, что это возможно, если о диагнозе узнают не те люди. Это был бы еще один повод для дискриминации в профессии, где ее и так много. Поэтому я старался думать об этом как можно меньше", – отметил актер.

Билли Портер впервые признался, что у него ВИЧ-позитивный статус
Портер также украсил обложку нового выпуска глянцевого журнала

Коротко о знаменитости:

  • Билли Портер – актер, лауреат премий "Эмми", "Тони", "Грэмми" и "Золотой глобус". Несколько лет назад он совершил каминг-аут.

  • Актер стал известным не только благодаря своим ролям в фильме, но и модными нарядами – звезда регулярно выходил на красные дорожки в платьях, с макияжем и модными украшениями.

Билли Портер – актер, лауреат премий "Эмми", "Тони", "Грэмми" и "Золотой глобус"
Ранее Портер регулярно выходил на красные дорожки в платьях
Билли Портер рассказал, что у него ВИЧ

К слову, новая версия "Золушки" выйдет в формате мюзикла, а продюсерами картины стали Джеймс Корден и Лео Перлман. Премьера фильма состоится в сентябре на стриминговой платформе Amazon Prime Video.

Новая версия "Золушки" выйдет в формате мюзикла

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портер стал лучшим драматическим актером на премии "Эмми-2019". А на Met Gala 2019 он отличился нелепым нарядом.

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