Билли Айлиш потеряла 100 тысяч подписчиков из-за публикации обнаженных женских тел

Популярная певица Билли Айлиш потеряла сто тысяч подписчиков в соцсети Instagram из-за эротических публикаций.

Об этом сообщает издание Just Jared. По словам инсайдеров, все началось с того, что в "окошечке для вопросов" в Instagram-сториз Айлиш поддержала флешмоб, в котором звезды публикуют снимки из своей галереи, которые попросят у них фанаты. Следовательно, один из поклонников попросил показать изображение на ее заставке в смартфоне. Как оказалось, на телефоне 19-летней девушки изображены две обнаженные девушки.

Другой фанат попросил певицу поделиться рисунком, которым она гордиться. После чего Айлиш опубликовала изображение с обнаженными женскими телами, одно из которых было окутано змеей. Она также добавила в подписи к фото, что "любит грудь".

Инсайдеры отмечают, что, похоже, откровения артистки не всем пришлись по душе. Билли потеряла 100 000 фолловеров в течение получаса после публикации откровенного фото и рисунка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сервис Apple TV+ презентовал трейлер документального фильма об американской певице Билли Айлиш. Так, в ленте содержатся эксклюзивные кадры из жизни 19-летней артистки.