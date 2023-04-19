Без макияжа и в окружении детей: Мадонна показала семейный ужин с 29-летним бойфрендом. Видео

Американская легендарная певица Мадонна готовится к юбилейному гастрольному туру в Мексике. В честь этого она устроила праздничный семейный ужин, позвав своего парня Джоша Поппера, который на 35 лет младше ее. Также поддержали исполнительницу ее четверо приемных детей – Дэвид, Чифундо, Эстер и Стелла.

Видео дня

Видео веселых посиделок звезда опубликовала в Instagram. На нем артистка предстала с рыжими волосами и без макияжа, а также в откровенном бюстье, широких брюках и кардигане в леопардовый принт. В привычной манере Мадонна шутила и была достаточно раскрепощенной (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также она распространила общую фотографию с детьми и 29-летнем парнем. Мужчина позировал рядом с вокалисткой, надев белую футболку, шорты с принтом и светлые кроссовки. Дэвид поддержал своего тренера по боксу, выбрав аналогичный лук, а девочки похвастались одинаковыми черными футболками.

К слову, о романе Мадонны и Джоша Поппера стало известно в конце февраля 2023 года. Он является спортивным коучем детей певицы и руководит тренажерным залом Bredwinners на Манхэттене.

Пара не комментирует свои отношения и не отвечает на запросы журналистов. Как рассказали родственники артистки, она познакомилась с возлюбленным в зале, когда привела своих наследников на тренировку. Партнер Мадонны ранее пробовал себя в кинематографе и адже появился в последнем сезоне сериала "Летний дом".

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что дочь Мадонны Лурдес Леон публично "наказали" за опоздание на показ Marc Jacobs, который состоялся в Нью-Йорке. Девушку не пустили на мероприятие на глазах у собравшихся поклонников.

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