Тренирует детей певицы: что известно о новом романе Мадонны с 29-летним боксером. Фото

Легендарная певица Мадонна после расставания с 23-летнем парнем, моделью Эндрю Дарнеллом, нашла себе новое развлечение. В этот раз поп-дива заприметила 29-летнего боксера Джоша Поппера, который является спортивным коучем детей исполнительницы и руководит тренажерным залом Bredwinners на Манхэттене.

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Об этом пишет издание Daily Mail. Первый совместный кадр звезды и боксера появился в конце февраля, когда пара сфотографировалась в бруклинском спортзале. Мадонна спустя некоторое время удалила снимок, где она нежно прижалась к плечу спортсмена (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"В культуре, ориентированной на мужчин, всегда есть исключения", – подписала кадр с новым возлюбленным селебрити в Instagram. Ни Джош, ни Мадонна публично не комментируют свой роман. На запросы журналистов они также не отвечают. Как рассказали родственники артистки, она познакомилась с Поппером в зале, когда привела своих детей на тренировку.

Об избраннике певицы известно, что он долгое время был страховым агентом, а три года назад открыл собственный тренажерный зал в районе Флэтайрон в Нью-Йорке. Он вырос в городке Эгг-Харбор на юге Нью-Джерси и на протяжении всей жизни занимался спортом, участвуя в соревнованиях.

Также мужчина ростом 195 сантиметров и весом 109 килограммов пробовал себя в кинематографе. Он появился в последнем сезоне сериала "Летний дом", который вышел на экраны в 2021 году. Анонимный источник рассказал, что Мадонна сейчас испытывает трудности с доверием и расстроена из-за расставания с Дарнеллом.

Напомним, недавно OBOZREVATEL писал, Мадонна прокомментировала смерть своего старшего брата Энтони Чикконе. Мужчина долго боролся с алкогольной зависимостью, имел проблемы с родственниками и умер в нищете. Вокалистка поблагодарила родственника за ее образование.

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