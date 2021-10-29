Джамала нежно поздравила мужа с днем рождения. Редкие фото

Анна Яковлева
Анна Яковлева
Люди
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Джамала нежно поздравила мужа с днем рождения. Редкие фото

Популярная украинская певица Джамала нежно поздравила своего мужа Бекира Сулейманова и показала редкие кадры с ним. Мужу известной исполнительницы исполнилось 30 лет.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. "Будь всегда. Люблю. С днем рождения", – коротко написала певица (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джамала показала редкие кадры с Бекиром из личного архива. Практически на всех пара постоянно обнимается и широко улыбается.

Бекир Сулейманов и Джамала в нежной фотосессии.
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Джамала на руках у мужа Бекира Сулейманова.

Также есть кадры где супруги позируют со своими детьми.

Джамала с семьей.
Бекир Сулейманов со своими детьми.

Снимки растрогали поклонников и они засыпали пару комплиментами, а Бекира поздравлениями.

Бекир Сулейманов и Джамала.

"С днем рождения", "С именинником", "Супер семья", "Счастья вашей замечательной семье", "С днем рождения богатырь", "Прекрасные, вдохновляете", "Вы такие нежные", "Красивые такие все", "Красивая пара", "Ви очень крутые", "Радости вам в каждом моменте", – пишут люди.

Поклонники засыпали комплиментами и поздравлениями.
Поклонники засыпали комплиментами и поздравлениями.
Поклонники засыпали комплиментами и поздравлениями.
Что известно о муже Джамалы

Сеит-Бекир Сулейманов родом из Симферополя. Мужчина младше своей супруги на 8 лет. Он учился в Киевской Школе Экономики и в КНУ им. Тараса Шевченко. В СМИ писали, что Бекир занимается правозащитной деятельностью. Он активист.

А также известно, что он работает экономистом. Что касается его увлечений, то судя по фото в соцсетях он любит футбол, катается на катамаране и гидроциклах. Кроме того, владеет кофейней.

Бекир Сулейманов на гидроцикле.
Бекир Сулейманов на катамаране.

Бекир и Джамала познакомились на татарской вечеринке. Сначала пара дружила, но в 2016 году Джамала впервые рассказала о своем уже возлюбленной. В 2017 году вышла за него замуж.

Свадьба Джамалы и Бекира.

В браке у них родился сын, которого назвали Эмиром-Рахманом Сеит-Бекиром огълы Сулеймановым. В 2020 году певица родила второго ребенка – сына Селима-Гирая.

Джамала с ребенком и мужем.

Коротко про знаменитость:

  • Джамала – украинская певица и актриса. Родилась в 1983 году в городе Ош Киргизская ССР). Получила звание Народной артистки Украины в 2016 году. Снималась в фильмах "Поводырь" и "Полина". Обладтельница четырех статуэток украинской музыкальной премии "YUNA". Была награждена премиями "Человек года", "Best Fashion Awards", "Red Apple Awards" и другие. В 2016 году представляла Украиу на Евровидении в Стокгольме.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Джамала появилась на публичном мероприятии в боди с матерной надписью. В таком виде она пришла на фильм режиссера Уэса Андерсона "Французский вестник".

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