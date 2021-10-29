Джамала нежно поздравила мужа с днем рождения. Редкие фото

Популярная украинская певица Джамала нежно поздравила своего мужа Бекира Сулейманова и показала редкие кадры с ним. Мужу известной исполнительницы исполнилось 30 лет.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. "Будь всегда. Люблю. С днем рождения", – коротко написала певица (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джамала показала редкие кадры с Бекиром из личного архива. Практически на всех пара постоянно обнимается и широко улыбается.

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Также есть кадры где супруги позируют со своими детьми.

Снимки растрогали поклонников и они засыпали пару комплиментами, а Бекира поздравлениями.

"С днем рождения", "С именинником", "Супер семья", "Счастья вашей замечательной семье", "С днем рождения богатырь", "Прекрасные, вдохновляете", "Вы такие нежные", "Красивые такие все", "Красивая пара", "Ви очень крутые", "Радости вам в каждом моменте", – пишут люди.

Сеит-Бекир Сулейманов родом из Симферополя. Мужчина младше своей супруги на 8 лет. Он учился в Киевской Школе Экономики и в КНУ им. Тараса Шевченко. В СМИ писали, что Бекир занимается правозащитной деятельностью. Он активист.

А также известно, что он работает экономистом. Что касается его увлечений, то судя по фото в соцсетях он любит футбол, катается на катамаране и гидроциклах. Кроме того, владеет кофейней.

Бекир и Джамала познакомились на татарской вечеринке. Сначала пара дружила, но в 2016 году Джамала впервые рассказала о своем уже возлюбленной. В 2017 году вышла за него замуж.

В браке у них родился сын, которого назвали Эмиром-Рахманом Сеит-Бекиром огълы Сулеймановым. В 2020 году певица родила второго ребенка – сына Селима-Гирая.

Коротко про знаменитость:

Джамала – украинская певица и актриса. Родилась в 1983 году в городе Ош Киргизская ССР). Получила звание Народной артистки Украины в 2016 году. Снималась в фильмах "Поводырь" и "Полина". Обладтельница четырех статуэток украинской музыкальной премии "YUNA". Была награждена премиями "Человек года", "Best Fashion Awards", "Red Apple Awards" и другие. В 2016 году представляла Украиу на Евровидении в Стокгольме.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Джамала появилась на публичном мероприятии в боди с матерной надписью. В таком виде она пришла на фильм режиссера Уэса Андерсона "Французский вестник".