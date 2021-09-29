Без макияжа и с судочками для еды: Потап показал Каменских в реальной жизни. Фото

Украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап) поделился с поклонниками снимком, на котором засветил свою супругу Настю Каменских в домашнем образе. Артистка была без косметики и в непримечательной одежде.

Певица держала в руках судочки с полезной пищей. Соответствующее фото Потап опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В кадре Каменских позировала в длинном свитшоте оверсайз, розовых штанах и с распущенными волосами. Певица была без макияжа на лице, а в руках держала два судочка с полезной едой для любимого.

"Love is… Когда она пришла с утомительных съемок, проснулась с тобой, позавтракала и приготовила тебе "to go" обед и ужин, разве это не любовь? Настя, ты самая лучшая", – трогательно написал Потап.

Видео дня

Фанаты оценили домашний лук Каменских. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Это настоящая любовь", "Очень мило", "Супер женщина", "Заботливая супруга", "Класс", – пишут люди.

К слову, в октябре 2017 года Потап и Настя сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу. В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.

17 января 2019-го Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях. Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.

Как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания их дуэта – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Настя Каменских поделилась с поклонниками снимками, на которых позировала вместе с мужем Потапом в стильных образах.