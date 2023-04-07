Без Лорак, Лепса и Бузовой: в Узбекистане отменили музыкальный фестиваль из-за участия российских артистов

Узбекистан отказался проводить музыкальный фестиваль под названием "Жара", хедлайнерами которого должны были стать более 30 российских музыкантов, поддерживающих войну в Украине. Это уже третья страна в Азии, которая отменила мероприятие с пропутинскими артистами. До этого бойкот оккупантам устроили Азербайджан и Казахстан.

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Об этом сообщило издание Barron's. Представитель службы бронирования билетов Узбекистана подчеркнул, что концерт был отменен из-за участия российских артистов и их публикаций в личных блогах. В полиции Ташкента подтвердили – фестиваль не состоится по распоряжению Министерства внутренних дел из-за присутствия певцов, выступающих за режим Кремля.

"Его отменяют из-за участия российских певцов и их публикации в социальных сетях. К сожалению, текущая ситуация в мире не благоприятствует масштабным музыкальным мероприятиям", – говорится в заявлении iTicket.

Стоит отметить, одним из главных гостей на "Жаре" должен был быть основатель фестиваля Григорий Лепс. Он недавно выступал на митинге в "Лужниках". Также Ольга Бузова, которая в конце 2022 года ездила на восток Украины, чтобы поддержать армию оккупантов, и Ани Лорак, оскандалившаяся абсурдными заявлениями о нашей стране в недавнем интервью Алене Жигаловой.

Музыкальное мероприятие планировалось на 20 и 21 мая в Ташкенте. Выйти на сцену готовились HammAli & Navai, EMIN, Ани Лорак, Ольга Бузова, Григорий Лепс, Dabro, Disco Crash, Jasmine, Artik&Asti, Ваня Дмитриенко, Mary Gu, Bahh Tee & Turken, Cosmos girls, Нюша и другие.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Ани Лорак пожаловалась на ненависть украинцев и назвала настоящую причину переезда из Украины в Россию. Певица также упомянула, почему год молчала про войну и пропала из социальных сетей. Каролина отметила – россияне поддержали ее и искренне восхищаются ее творчеством.

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