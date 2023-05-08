Без короны, но с флажками: монархи зажигали на концерте после коронации, где выступила Кэти Перри и другие звезды. Фото

Второй день праздничных мероприятий в честь официальной коронации Чарльза III закончился помпезным концертом, где выступили Кэти Перри, Лайонел Ричи и другие звезды. Слово взял также сын правителя, герцог Уельский Уильям, трогательно обратившийся к папе.

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Монархи оставили свои короны и взяли в руки флажки Великобритании. OBOZREVATEL решил рассказать, как прошел концерт (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На лучших местах рядом с королем и королевой сидели герцоги Уельские Кейт Миддлтон и Уильям со старшими детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Все были одеты менее официально, чем во время коронации. Компанию им составили принцессы Беатрис и Евгения, принц Эндрю и другие члены королевской семьи.

Монархи размахивали маленькими флажками вместе с другими зрителями шоу. Выступление они смотрели стоя.

Перед британцами выступали исполнители Кэтти Перри, Андреа Бочелли, Робби Уильямс, Лайонел Ричи и другие. На сцену вышел также принц Уильям, провозгласивший трогательную речь по случаю коронации Чарльза III и Камиллы.

"Первые слова моего отца, когда вчера он вступил в Вестминстерское аббатство, были обещанием служения. Мой отец всегда понимал, что люди любой веры, любого происхождения и все сообщества заслуживают того, чтобы их признавали и поддерживали. Папа, мы все так гордимся тобой", – сказал старший сын.

Он также не забыл вспомнить о своей покойной бабушке Елизавете II, подчеркнув, что она наблюдает и гордится своим сыном – новым королем.

Ранее OBOZREVATEL писал, что один человек на церемонии коронации озадачил сеть. Зрители, наблюдавшие за событием с помощью онлайн-трансляции, заметили странного человека в длинном черном плаще с капюшоном и тростью в руках.

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