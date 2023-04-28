'Без короны будет лучше'. Смелый поступок фотографа поразил Елизавету ІІ

В течение 70 лет пребывания на престоле королеве Великобритании Елизавете II приходилось немало позировать перед различными фотографами. Но наиболее дерзкой ей показалась фотосъемка в 2007 году, когда Ее Величество позировала знаменитому американскому автору снимков Энни Лейбовиц. Ей выпала честь сделать серию портретов королевы.

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Как пишет The Mirror, на драматических кадрах монарх предстала в Белой гостиной Букингемского дворца в различных сочетаниях драгоценностей, орденов, мантий и мехов. Но в процессе съемки Лейбовиц удивила королеву неожиданной просьбой.

В то время, когда Елизавета II была одета в роскошное платье и ослепительную тиару, фотограф спросила королеву, не снимет ли она свое украшение.

"Думаю, без короны будет лучше. Я слышала, что вы сами делаете себе прическу и макияж, это так здорово, можем ли мы попробовать без короны? Это будет выглядеть лучше, менее нарядно", – сказала Ее Величеству Лейбовиц.

Королева дерзко ответила фотографу, указав на свое роскошное платье.

"Менее нарядно? Как вы думаете, что это?" – сказала она и все таки сняла тиару.

Стоит отметить, что вероятно Лейбовиц произвела впечатление на королеву, так как была приглашена в Букингемский дворец на еще одну фотосъемку портретов на 90-летие монарха.

Позже она прокомментировала случившееся в 2007 году.

"Что было примечательно в съемках, так это ее решимость, ее преданность долгу, она оставалась, пока я не сказала, что все закончилось", – отметила Лейбовиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, когда отношения принцессы Дианы и принца Уильяма были на грани разрушения, Елизавета II отправила письмо невестке, которое написала от руки. Оно стало решающим в браке ее сына.