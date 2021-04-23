Беременную Меган Маркл засняли на прогулке с сыном. Фото

Беременная Меган Маркл была замечена на прогулке с двухлетним сыном Арчи, которого она держала на руках, направляясь к дому.

Как пишет издание Page Six, герцогиню Сассекскую засекли папарацци 21 апреля, на следующий день после возвращения в Калифорнию ее мужа принца Гарри, который летал в Великобританию на похороны деда принца Филиппа. Маркл была одета в синие джинсы, черную футболку, зеленую ветровку и туфли на плоской подошве с острым носком. Свой образ она дополнила защитной маской (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Напомним, что о грядущем пополнении принц Гарри и Меган Маркл объявили 14 февраля. Будущая девочка станет вторым ребенок в семье герцогов Сассекских. Пара уже воспитывает сына Арчи, который родился в мае 2019 года. Затем пару постигло несчастье – у Меган Маркл случился выкидыш. Это произошло в июле 2020-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Меган Маркл связалась с Елизаветой II перед похоронами ее мужа, принца Филиппа, чтобы лично выразить свои соболезнования. Компанию герцогине составил ее двухлетний сын Арчи.