Вагітна дружина Павліка знялася у ніжній фотосесії

Вагітна дружина українського артиста Віктора Павліка 26-річна Катерина Реп`яхова знялася у зворушливій фотосесії, де продемонструвала значних розмірів животик.

Відповідні знімки вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На них Реп`яхова позувала в романтичній білій сукні зі шлейфом і масивних аксесуарах. Також дівчина зробила легкий макіяж (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Мишко щасливий хлопчик, адже у нього щаслива мама. І це завдяки людям, які мене оточують", – написала Катерина.

Користувачі в мережі прийшли в захват від нових фото дружини Павліка. Вони засипали Реп`яхову компліментами, зазначивши, що їй дуже личить вагітність.

"Дуже красиво", "Як ніжно", "Чарівна просто", "Катюшо, ви розцвіли", "Як вам личить вагітність", – написали люди.

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