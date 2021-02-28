Беременная Василиса Фролова рассказала об отце ее ребенка

Украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова, которая в скором времени станет впервые мамой, рассказала об отце своего будущего ребенка. Официально она никогда не была замужем.

Так, 43-летняя Фролова заявила, что ее избранник весьма известен в телевизионном кругу. Кроме того, она уточнила, что их отношения начались с беременности, говориться в программе "Светская жизнь".

"Это действительно прочные отношения, которые начались с беременности. Он – известный телевизионный продюсер", – призналась ведущая.

Помимо этого Фролова призналась, что ее беременность была незапланированной. К тому же она уточнила, что не прибегала к ЭКО.

"Странная ситуация, что все вокруг говорят о моем возрасте и намекают, что поздно. Ты не представляешь, насколько чувствую себя сказочно. Я по улице гуляю с собакой и улыбаюсь, мне все люди улыбаются в ответ. Я всегда хочу делиться своим счастьем и меня распирает гормон окситоцин. Почему вы мне раньше не говорили, что это так круто?" – рассказывала в интервью звезда.

Стоит отметить, Василиса Фролова с 24 августа 2017 года является лицом и ведущей "Прямого" канала. Официально знаменитость никогда не была замужем. При этом она не скрывает, что у нее есть любимый мужчина – ее гражданский муж. 18 ноября 2020 года Фролова сообщила, что ждет первенца.

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