Беременная Осадчая показала шляпу "по размеру" на курорте в Турции

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая недавно объявила о третьей беременности, показала шляпу "по размеру" во время отдыха в Турции. Фанаты были в восторге от увиденного.

Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором была запечатлена с соломенным зонтом (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Осадчая выбрала такую позу, в которой зонт был как раз у нее над головой, чем смог заменить настоящую шляпу.

"Шляпа по размеру…", – лаконично кадр подписала знаменитость.

И фанаты не смогли с ней не согласиться. Они добавили, что новый "аксессуар" очень подходит к ее стилю. Вот, что они пишут по этому поводу:

"Не изменила своему стилю!", "Такого у вас еще точно не было", "Это была лучшая шляпа!", "Прекрасная", "Катя всегда найдет свою шляпку", "Классная шляпа!".

Екатерина Осадчая – украинская журналистка и телеведущая, модель. Ведущая программы "Світське життя" на телеканале "1+1". В школьные годы работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Осадчая показала морской лук. Так, на фоне бирюзовой воды она позировала в топе с открытыми плечами и шортах.