Осадчая в белоснежном топе и коротких шортах показала морской лук. Фото

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая продолжает делиться с поклонниками солнечными фото с моря. Так, на фоне бирюзовой воды она позировала в топе с открытыми плечами и шортах.

Соответствующий кадр знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она выглядела ярко: шорты средней длины и топ ведущая дополнила рубашкой оранжевого цвета с длинным рукавом. Кроме того, на ней также было массивное ожерелье, и шляпа бежевого оттенка, волосы собраны в тугой хвост.

Звезда была запечатлена в тот момент, когда подняла взгляд вверх, а на лице у нее виднелась лучезарная улыбка.

"На море работать, однозначно, веселее", – лаконично подписала снимки Осадчая.

Фанаты были в восторге от ее морского лука, поэтому в комментариях не жалеют для своего кумира теплых слов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Осадчая в стильной шляпе и кроссовках показала морской лук. Знаменитость выбрала штаны красного цвета, легкую куртку с необычным принтом и белоснежную спортивную обувь. Свой образ она подчеркнула стильным головным убором.