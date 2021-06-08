Беременная Осадчая на турецком курорте снялась в купальнике. Фото

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась фото из отдыха в Турции, на котором позировала в черно-белом купальнике. Ее сфотографировали со спины, поэтому округлившегося живота не было видно.

Соответствующая публикация появилась на странице в Instagram знаменитости. Так, Осадчая была запечатлена в черных солнцезащитных очках и с собранными в хвост волосами. Она слегка повернула голову назад, а обе ладони лежали на мокром песке (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Идеальный понедельник…", – подписала звезда снимок.

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Поклонники в комментариях желают телеведущей хорошего отдыха, а также не перестают восхищаться ее естественной красотой.

"Вы такая волшебная! Я вами вдохновляюсь!", "Красивое фото", "Хорошего отдыха", "Где это такая красота?", "Так круто, когда так можно сказать... Обычно все понедельник обзывают тяжелым днем!", "Хорошее начало недели".

Екатерина Осадчая – украинская журналистка и телеведущая, модель. Ведущая программы "Світське життя" на телеканале "1+1". В школьные годы работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась в Украину.

Ранее Осадчая появилась в ярко-розовом костюме с округлившимся животом. Телеведущая подчеркнула образ с помощью аккуратных сережек, а также кроссовок, которые были подобраны в тон в рубашке.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Осадчая похвасталась натуральной красотой и округлившимся животом. Так, на ней была белая свободная футболка и такого же цвета шорты. Свой образ ведущая дополнила желтым платком в волосах, ожерельем бирюзового цвета и лучезарной улыбкой.