Беременная Осадчая на турецком курорте снялась в купальнике. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Осадчая появилась в купальнике

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась фото из отдыха в Турции, на котором позировала в черно-белом купальнике. Ее сфотографировали со спины, поэтому округлившегося живота не было видно.

Соответствующая публикация появилась на странице в Instagram знаменитости. Так, Осадчая была запечатлена в черных солнцезащитных очках и с собранными в хвост волосами. Она слегка повернула голову назад, а обе ладони лежали на мокром песке (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Идеальный понедельник…", – подписала звезда снимок.

Осадчая позировала в купальнике.
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Скриншот.

Поклонники в комментариях желают телеведущей хорошего отдыха, а также не перестают восхищаться ее естественной красотой.

"Вы такая волшебная! Я вами вдохновляюсь!", "Красивое фото", "Хорошего отдыха", "Где это такая красота?", "Так круто, когда так можно сказать... Обычно все понедельник обзывают тяжелым днем!", "Хорошее начало недели".

Комментарии фанатов.
Комментарии фанатов.
Комментарии фанатов.

Екатерина Осадчая – украинская журналистка и телеведущая, модель. Ведущая программы "Світське життя" на телеканале "1+1". В школьные годы работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась в Украину.

Ранее Осадчая появилась в ярко-розовом костюме с округлившимся животом. Телеведущая подчеркнула образ с помощью аккуратных сережек, а также кроссовок, которые были подобраны в тон в рубашке.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Осадчая похвасталась натуральной красотой и округлившимся животом. Так, на ней была белая свободная футболка и такого же цвета шорты. Свой образ ведущая дополнила желтым платком в волосах, ожерельем бирюзового цвета и лучезарной улыбкой.

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